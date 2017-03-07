В глазах — война

«Иногда снимок стоит тысячи слов», — считал один американский издатель. Завершая цикл «Лица войны», мы собрали все портреты людей, которые сделали за полгода в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов. Посмотрите на них.

Нина Ивановна Гридунова

В 1941 году ей было 13 лет. В годы войны работала в колхозе на Дону: пахали на быках, убирали урожай, вязали снопы, чтобы ни один колосочек не пропал.

Николай Николаевич Лебедев

Жил в Костромской области вместе с сестрой и матерью. Чтобы не умереть от голода, переехали из города в деревню. Вещи меняли на молоко и картошку. Думали только о том, как бы выжить.

Валентина Аксентьевна Пупышева

Война застала второклассницу Валю в детском лагере. Оттуда её увезли в детдом. С родной мамой Валентина встретилась только спустя десять лет.

Александр Серафимович Дмитриев и Раиса Андреевна Сарачева

Раиса Андреевна совсем ничего не помнит о прошлой жизни. Ее супругу в 1941-м было три года. Его отец ушел в партизаны, а сам он с мамой и 13 братьями и сестрами выживали в деревне в оккупированной немцами Псковской области.

Мария Ивановна Лисовская

Жила с родителями и шестью братьями и сестрами в деревне Жаволки в Минской области. Эту деревню вместе с большинством жителей уничтожил карательный отряд. Страшную ночь, когда сгорели все 15 домов, Мария Ивановна помнит в мельчайших подробностях.

Капитолина Александровна Степанова

Прошла всю войну фельдшером батальона. На фронт пошла добровольцем. С будущим мужем познакомилась на войне. После вместе с ним поехала в Латвию бороться с лесными братьями – партизанами, которые выступали против советской власти.

Юрий Константинович Макаров

Служил в частях ВНОС — воздушного наблюдения, оповещения, связи. Прошел от Москвы до Берлина. Видел улыбку маршала Рокоссовского.

Лев Михайлович Пономарёв

Когда началась война, Льву Михайловичу было 12 лет. Он с матерью и тремя сестрами жил в Саранске. Отец в Житомире попал в плен. В 1943-м пошел работать на военный завод. Говорит, тяжело было всегда: голод, холод.

Вячеслав Иванович Зенин

Детство Вячеслава Ивановича прошло в Петрозаводске. В полтора года он потерял маму, и их с сестрой воспитывала бабушка. Помнит, как Петрозаводск бомбили финны.

Роберт Маркелович Фомичев

Работал за всех деревенских мужиков, которые ушли воевать. Многое повидал в то время, а запомнил ярче всего, как плакала корова, запряженная вместо коня в борону.

Валентина Федоровна Федуева

Четыре года вместе с отцом, мамой, братом и сестрой провела в концентрационном лагере в Петрозаводске. Момент, когда город освободили советские солдаты, ярко отпечатался в памяти.

Любовь Андреевна Максимова

Родилась в деревне в Тверской области. Там же встретила войну. В 1941 году ей было 14 лет. Месяц жила в оккупации. Вспоминает, что сильно не голодали. Жили в деревне: свой огород, скот.

Галина Викторовна Степанова

Шестилетняя Галя с мамой и четырьмя братьями проехала от Карелии до Сибири. В пути умер трехлетний брат Шурик. Галина Викторовна, помнит, как в поисках еды отбилась от эшелона, но смогла скоро найти своих родных и продолжила с ними путь.

Мария Иосифовна Изаковская

Родилась через две недели после начала войны на Урале. Родителей она не знает, что с ними стало, неизвестно. Сотрудники детдома дали девочке имя — Мария. Отчество — по имени отца народов Иосифа Сталина. Фамилию тоже придумали.

Евгения Николаевна Николаева

Уехала в мамой, сестрами и братом из Петрозаводска на Урал. Там всю войну трудилась в колхозе. Сажала, полола, драла лыко на мешки, пряла кудель.