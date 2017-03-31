С широко закрытыми глазами

— Очень часто приходится слышать упрек: у нас активно развивается сфера торговли, но мы ничего не производим, у нас нет промышленных предприятий. Это не так. У нас есть промышленные предприятия, причем нового формата. Это не заводы в общепринятом понимании, которые дымят трубой; это, например, ЭФЭР, открывший цех на Заводской. Это Онежский судостроительный, который выпускает востребованную продукцию и имеет планы по развитию предприятия. Это и Соломенский лесозавод, реализовавший инвестиционный проект.

Сегодня сложилась очень однобокая картинка с точки зрения того, что государство давит предпринимателей, промышленников, малый бизнес… Но только в прошлом году мы воспользовались несколькими федеральными инструментами господдержки, в частности, по линии Фонда развития промышленности. Они поддержали несколько проектов – по созданию инжинирингового центра, ОТЗ, АЭМ-технологии («Петрозаводскмаш» — прим. ред.), «Русский радиатор». В прошлом году мы компенсировали затраты на покупку оборудования. Ряд предприятий получил эти субсидии – по несколько миллионов рублей!

В Карелии вопросы промышленности долго были распределены между различными ведомствами, и, как это часто бывает, у семи нянек дитя без глазу. Наконец это все консолидировали у нас, было создано Управление промышленности. И сегодня уже есть результаты работы. Индекс промышленного производства составил 3,3%, рост инвестиций – 9,5%, что существенно выше среднероссийского уровня.

Есть налоговые льготы, принятые именно на региональном уровне, есть меры поддержки для малого и среднего бизнеса, есть такие институты, как Фонд развития промышленности, где предприятие самостоятельно заявляется на конкурсной основе, а мы оказываем методическую помощь, если она потребуется, направляем письма поддержки.

— Вы говорите о мерах господдержки, но они перекрываются сильными негативными факторами. Например, тарифами.

— Погодите, это разные системные вещи. Это как сравнивать горячее с мокрым. Мы не спорим, что у нас высокие тарифы. Но с одной стороны мы на уровне региона не всесильны, это тоже надо понимать… При этом мы с бизнесом в одной лодк». Задача министерства – привлекать инвестиции и содействовать развитию предпринимательства.

Да, нам приходится выполнять эту задачу в условиях, изначально гораздо худших, чем у наших соседей. Многие инвесторы отказываются работать в Карелии при такой стоимости электроэнергии. Сейчас есть возможность размещать производство на свободных площадях крупных предприятий, которые сегодня предлагают такие услуги, и пользоваться электроэнергией по их цене. Такая практика возможна в Надвоицах, на «Петрозаводскмаше». Мы обсуждаем такие варианты.

— Есть еще давление надзорных органов…

— Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова недавно сообщала, что количество жалоб на МЧС сегодня практически равно нулю. При том, что еще совсем недавно они одной из самых грозных для предпринимателя структур! Поменялись подходы, это позволяет избегать лишних проверок. Позитивные изменения есть и в этой сфере. Такую тенденцию отмечают сами предприниматели, например, на недавней нашей встрече в Сортавала.

— Вернемся к господдержке. Часто люди просто не знают о своих возможностях.

— Простите, но это во всех сферах жизни. Отключают горячую воду в доме, и кто-то обязательно начинает бегать и выяснять, в чем дело, хотя объявление до этого неделю провисело. Поэтому мы руководствуемся принципом «Кашу маслом не испортишь»: чем больше информации, тем лучше.

Мы максимально открыты, проводим семинары, рассказываем о мерах поддержки. Надо понимать, что мы выбираем из тех форм помощи, которые предлагаются Москвой. К примеру, на федеральном уровне отменили гранты для начинающих предпринимателей; взамен мы заявились на новую форму поддержки – создание микрофинансовой организации для бизнеса. Они уже есть во многих регионах.

И я об этом с начала года несколько раз говорил, но все равно периодически сталкиваемся с ситуацией, когда меня спрашивают: «Почему Карелия отказалась от грантов?». Отвечаю: «Коллеги, да у меня бы рука не поднялась от этого отказаться!» Снова спрашивают: «Вот вы придумали микрофинансовую организацию, будете процент брать с предпринимателей…» Снова отвечаю: «Это не наша и не моя идея, это то, что предлагает федеральный центр». И мы каждый раз пробуем: будет ли работать эта форма поддержки? Эффективна ли она?

Но сколько бы ты ни говорил, все равно задают одни и те же вопросы.

Очень важно, что эти формы часто реализуются через муниципалитеты. И здесь много зависит от того, как местные администрации работают с населением.

— Да, важно. Вот были предприниматели в Петрозаводске, которые воспользовались помощью государства, а потом оказались на грани банкротства.

— Я много лет занимался экономикой, и у меня есть абсолютно точное понимание, что любой бизнес-план, который пишет предприниматель, особенно начинающий, на 100% не реализуется. Это очевидно. И когда администрация Петрозаводска потребовала вернуть деньги, это было ошибкой. Что делать бизнесмену, который купил на эти деньги станок и теперь не сможет его продать, потому что он больше никому не нужен?

И ошибка эта затронула интересы не только пострадавших предпринимателей, но и тех, кто никогда за помощью не обратится после этой истории. Это вопрос доверия к государству.

— Нужен индивидуальный подход?

— Нет. Экономика – это институты. Институты – это правила. Правила работают тогда, когда они универсальны и одинаковы для всех. Бывают спорные ситуации, когда предпринимателю отказывали в получении гранта, но это правила. Нужно их знать и понимать.

Если мы видим, что правила малоэффективны, их нужно менять. В диалоге с предпринимателями. Именно для этого у нас созданы общественный совет, экспертный совет при министерстве, есть совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве республики… Туда входят представители бизнес-ассоциаций. Часто слышишь упрек: в советы набирают лояльных людей. Я в прошлом году начал с того, чтобы переработать основания для набора специалистов в эти структуры. И сейчас мы будем перезагружать общественный совет и совет по малому предпринимательству. Чиновники там будут, но лишь для того, чтобы слушать предложения предпринимателей и чтобы обеспечивать деятельность этих органов. И чиновники не будут участвовать в выборе членов совета. Представители Торгово-промышленной палаты и «Опоры России», бизнес-омбудсмен – они будут выбирать, а любой местный предприниматель сможет подать на этот конкурс заявку.