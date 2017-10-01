Еще несколько карельских туристов застряли в Турции из-за «Вим-Авиа»

В Турции ждут вылета домой российские туристы, которые должны были отправиться в Россию чартерными рейсами компании «Вим-Авиа». Среди застрявших на курорте людей оказалось несколько жителей Карелии, в том числе главный редактор информационного агентства «Республика Карелия» Мария Морозова и корреспондент ТАСС в Карелии Игорь Лукьянов.

— Мы должны были вылететь 30 сентября в 9:00, — рассказала Мария Морозова. — Но нас перевезли в другой отель и сказали: «Ждите». Информации никакой нет, когда мы улетим – неизвестно. Сегодня вывозят людей, которые должны были вылететь ещё 25 сентября.

Напомним, о проблемах российских туристов в Турции стало известно в начале этой недели. Компания «Вим-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, в результате десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой. По факту происшествия начала проверку прокуратура, а Следком России возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров.

Ранее карельские СМИ писали о семье Тихоновых из Петрозаводска, которые сутки прождали вылета в Россию.