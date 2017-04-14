Птички и рыбки Виктории Зориной

Студия художников Зориных разместилась на верхнем этаже «дома образцового содержания» на Ленина, под самой крышей. Здесь работают трое: Виктория Зорина, ее муж Владимир и сын Всеволод. Если вы из Петрозаводска, фамилию Зориных вы слышали наверняка: скульптуры на Театре кукол, к примеру, их работа.

Виктория — профессиональный художник, ведет студию для взрослых, ее картины висят в музеях Карелии. Есть в Финляндии и Норвегии. И в Петрозаводске, в частных собраниях.

Но в мастерской Виктория показывает нам не картины: маленькие деревянные дощечки с птичками и рыбками. Может быть, видели такие в сувенирных магазинах.

Идею принесла Ладога.

— Деревяшки всплыли в буквальном смысле неожиданно. Один из художников отвез нас в такое место на берег, где их было просто изобилие. Съездили с мешками, набрали. Я сначала не знала, что я буду с ними делать, но больно уж они красивые. Стала делать друзьям подарки к Новому году. Потом еще кому-то что-то было надо… еще кому-то… Потом группу вконтакте мне сын сделал, сказал «давай!». Вот вам и предприниматель (смеется) на старости лет.

Шлифовать дерево не приходится: всю работу сделало озеро. Только рисунок нанести. Роспись, фурнитуру, веревочку. Главное — чтобы было красиво.

Еще одно любимое занятие Виктории — делать разделочно-сортировочные доски.

— Я очень люблю сервировать стол. Для меня это как создание натюрморта или инсталляции. Очень люблю дерево. Это очень живой крутой материал. Своими руками шкурю, полирую. Все моими ручками обласкано, потом маслицем пропитано. А потом вы приглашаете друзей, раскладываете по ней кусочки сыра, какие-нибудь канапушечки, орешки.

Разделывать на такой доске жалко, но Виктория уверена: не только можно, но и нужно. От ножа на одной стороне доски останется красивая фактура — продолжение произведения искусства уже вашими руками.

Одна печаль:

— Пыталась я сдавать все это куда-то в наши сувенирные магазины, но очень мало людей, которые покупают, которые понимают эстетику таких вещей. Ценителей немного — норвежцы, например, когда приезжают — они покупают. А так… потихоньку. Пригласили вот на Кижи на экофестиваль — поучаствовать в ярмарке, может, провести мастер-класс. Я очень люблю ярмарку на День города, которую Кижи устраивают в слободе. В этом году пойду на Винтажный цех — это будет дебют.

Впрочем, предпринимательством Виктория свое любимое дело не считает. Так, способ латать дыры в семейном бюджете.

— Вообще-то знают меня как художника-графика. Но искусством, как вы понимаете, не заработаешь. Этим, конечно, тоже. Я даже не знаю, что это.

В мастерской работают три человека: Виктория, ее муж Владимир и сын Всеволод. Второй сын тоже продолжает семейную традицию, но за океаном. Работает дизайнером в студии компьютерных игр.

— Всеволод делает доски с мозаикой. Это, конечно, подработка. Работает дизайнером, но там много денег не заработаешь. У мужа дела более успешно идут. Я делаю то, что нравится мне, он делает то, что покупается. Он делает органайзеры, шкатулки, подставки, ключницы. Зарабатывает-зарабатывает, а потом как грохнет все на какой-то проект безумный!

Последней идеей Владимира (сейчас он увлекся современным искусством и хочет создать теплицу с пластиковыми елями) заинтересовался Русский музей, есть у них летний проект «Императорские сады».