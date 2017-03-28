Спортивный комплекс «Карелия-арена» планируют построить в республике

Новый концертно-спортивный комплекс «Карелия-Арена» может появиться в республике, сообщает «Столица на Онего». По данным издания реализацией инвестиционного проекта займется ООО «Фан Дженерейшн», соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно проекту, спортивно-концертный комплекс должен иметь площадку и зал, где можно будет проводить спортивные соревнования в и концерты. Предполагается, что комплекс будет рассчитан на 3,5-7,5 тысяч зрителей.

Планируемая стоимость реализации проекта – 1,2 млрд. рублей.