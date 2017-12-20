Олимпийский медалист Владимир Драчёв вручил новые лыжи победителям соревнований в Карелии

Участие в межрегиональных соревнованиях приняли около семидесяти спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска и Республики Беларусь, сообщает сайт правительства Карелии.

По итогам двух дней соревнований были определены абсолютные победители среди юношей и девушек в своих возрастных группах. Ими стали Владимир Сечко (Витебское УОР), Ярослав Хмара (ГБУ РК «РСШОР» г. Петрозаводск»), Наталья Пациенко (Витебское УОР) и Ульяна Черепанова (ГБУ РК «РСШОР» г. Петрозаводск»).

Абсолютным победителям приз вручал Владимир Драчёв, депутат Государственной думы Российской Федерации, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 1994 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года, четырехкратный чемпион мира, восьмикратный призер чемпионатов мира. Главным призом соревнований стали новые лыжи марки Fisсher.