Общественное движение в поддержку столичного статуса появилось в Петрозаводске

Создание общественного движения «Петрозаводск — любимая столица» обсудили участники состоявшегося сегодня круглого стола, собравшего представителей сферы культуры, образования, ветеранских и молодежных организаций. Цель – поддержать идею о разработке республиканского закона, который закрепил бы за городом официальный статус столицы Карелии.

По словам инициаторов общественного движения, они хотят привлечь внимание горожан к этой инициативе, объединить вокруг нее как можно больше единомышленников, поскольку закон о столичном статусе действительно очень нужен городу.

Напомним, что с инициативой о столичном статусе для Петрозаводска в конце мая выступил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Спикер напомнил, что в Конституции Карелии город определен как столица региона, но до сих пор нет республиканского закона, который позволял бы Петрозаводску привлекать дополнительные средства, в том числе из федерального бюджета, на выполнение столичных функций и развитие. Геннадий Боднарчук обратился ко всем горожанам с просьбой поддержать его идею. Инициативу спикера одобрили его коллеги по депутатскому корпусу. На сессии 7 июня они приняли соответствующее обращение к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову, а также создали рабочую группу для подготовки предложений в законопроект.

Кроме того, идею о столичном статусе поддержал Молодежный совет Петрозаводска. Начинающие политики и общественники заявили, что помогут своим старшим коллегам изучить мнение горожан по этому вопросу. Обсуждение инициативы также широко развернулось в СМИ. В частности, в поддержку предложения Геннадия Боднарчука высказался один из самых известных и авторитетных специалистов в области городского хозяйства, почетный гражданин Петрозаводска Аврам Склярский.

Как пояснили участники сегодняшнего круглого стола, они внимательно следят за дискуссией и пришли к выводу, что обсуждения только на страницах газет и в интернете недостаточно. Нужна общественная площадка, чтобы максимально широко донести до горожан эту идею. Именно поэтому возникла мысль создать общественное движение «Петрозаводск – любимая столица».

— Убеждена, что нашему городу необходим закон о столичном статусе. Поделюсь чисто эмоциональными впечатлениями. Я приехала в Петрозаводск в 1993 году из хорошего европейского города Таллина, где прожила 13 лет. Приехала в самый прекрасный день – День города. И сразу же, как только вышла из поезда, влюбилась в Петрозаводск. Но последние годы меня очень удручало то, как наш город сдавал позиции в плане чистоты, порядка, как из него уходила красота. Я действительно хочу, чтобы Петрозаводск превратился в город-сад. Именно поэтому у меня родилась мысль, почему бы горожанам не объединиться в поддержку инициативы, которая даст Петрозаводску больше возможностей для развития, для благоустройства? Уверена, что в нашем городе нет ни одного человека, который был бы равнодушен к его состоянию и облику. Все хотят, чтобы Петрозаводск был лучше, краше, ярче, — пояснила инициатор создания общественного движения, директор Театра кукол РК Любовь Васильева.

Свое мнение о том, какие проблемы в городе необходимо решать в первую очередь, высказали и другие участники круглого стола. Это поддержка муниципального образования, жилищно-коммунальное хозяйство, развитие социально значимых молодежных инициатив, спортивной инфраструктуры.

При этом инициаторы создания общественного движения выразили уверенность: у большинства петрозаводчан, активных и неравнодушных к родному городу, наверняка есть свое видение и понимание того, каким должен быть город, который носит звание столицы республики. Участники круглого стола пригласили всех желающих присоединиться к общественному движению «Петрозаводск – любимая столица» со своими идеями и предложениями.