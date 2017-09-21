Укравший 15 кг черники житель Карелии может отсидеть 5 лет

В полицию Прионежья обратилась жительница одного из поселков с сообщением о краже. Она занимается приемкой ягод. В начале сентября женщина обнаружила сломанный замок на сарае, где хранилась черника. Из помещения пропали 15 килограммов сырья.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина, который сам был клиентом приемщицы. К сараю его привело сильное желание выпить. Он взял вилы, сбил замок на дверях и вынес контейнеры с черникой.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем признался и пообещал возместить ущерб. Так как сезон сбора черники закончился, мужчина намерен заработать на бруснике, пишет МВД Карелии.