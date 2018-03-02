Узорчатая и капризная

В небольшой мастерской на территории завода «Авангард» тепло и пахнет деревом. В цехах работают 13 мастеров во главе с Михаилом Якубенко. Он краснодеревщик с двадцатилетним стажем, практически всему учился опытным путем: и правильно сушить древесину, и правильно распиливать, и настраиваться на нужный лад во время работы.

— Материал надо уважать, нельзя ругаться, когда вырезаешь изделие. С деревом иной раз чуть ли не разговариваешь. Что еще нужно? Талант и усидчивость: с наскока такие вещи делать не научишься, — говорит Михаил, кивая на полки, заставленные шкатулками и часами.

Набор пороков

Мастерская работает шестой год. Выпускает сувениры, от мелкой кухонной утвари до шахматных досок и окладов для икон.

— Карельская береза – это просто набор пороков дерева, — рассказывает Михаил. — Очень тяжелый в обработке материал, капризный, поэтому большая часть работы делается руками.

В мастерской налажен полный цикл производства, от сушки древесины до лакировки готового изделия. Эти два процесса, говорит мастер, не освоить ни в одном училище: учиться как следует накладывать лак и сушить так, чтобы доски не треснули и их не повело, можно только методом проб и ошибок.

Карельской березы очень мало, поэтому из массива делается далеко не все. Спасает шпон – листы древесины толщиной 0,8 мм, из которых вырезают детали нужной формы и размера, а потом наклеивают на основание из липы или обычной березы.

— Многие, кстати, боятся и думают, что шпон – это какая-то подделка, — говорит Михаил. – Но это то же самое натуральное дерево, только нарезанное на тонкие листы.

Цельное дерево идет на крупные и красивые вещи, которые будут служить долго, например, наборы шахмат или киоты. Более простую «поточную» сувенирку делают из шпона.

Изделия придумывают всем коллективом, что-то иногда подсказывают даже покупатели. Сначала вещь рисуют, потом на станках вырезают заготовки, шлифуют и вручную собирают – это делается в цехе, который мастера в шутку называют «цехом мальчиков».

«Цех девочек» тоже есть, там сувениры доводят до ума: шпаклюют мелкие дырочки, маскируют сучки, прилаживают фурнитуру. Наконец, готовую вещь покрывают лаком или пропитывают маслом.

— Мне хватает текстуры карельской березы, чтобы вещь назвать красивой, — говорит Михаил. – Но некоторым покупателям хочется еще чего-нибудь поинтереснее. Для них мы придумываем разные варианты украшения, например, мозаику.

Детали для мозаичного рисунка вырезают из шпона из разных пород дерева на лазерном станке, а потом собирают и склеивают вручную – работа очень мелкая и кропотливая. Иногда к фрагментам из палисандра или оливы добавляют натуральный перламутр. В такой технике в мастерской делают даже портреты людей на заказ.

А некоторые изделия украшает пирография – выжженные по дереву рисунки. Это исключительно ручная работа, никаких станков.

В последнее время мастерская много работает с капом, из которого получаются прекрасные картины и часы разных форм с причудливыми завитушками. Кап растет на многих деревьях, даже на карельской березе как-то обнаружился один. Но в нем, говорит Михаил, как раз не было ничего интересного: дерево как дерево.

Деревянная редкость

Об особой красоте карельской березы знали еще в царской России: в Карелии тогда была школа мастеров-краснодеревщиков, работавших с этим материалом. Потом была артель в Великой губе, в ней работали около 40 человек. Они заботились о деревьях, знали, когда сажать березы, какую уже можно пилить, а какую нельзя.

— Потом, когда Карелию оккупировали финны, очень много дикорастущей березы выпилили, — говорит Михаил. – Оккупационные войска, что им еще тут было брать? А после войны местные мастера поняли, что работать не с чем, и начали сажать. Семян сажали тонны, а что толку, если из них с нужной текстурой вырастало только 30% деревьев? Не всякая карельская береза ведь дает узорчатую древесину: многие не представляют ценности, потому что рисунка на них нет.

Сейчас дикорастущая «карелка» встречается совсем редко. Над этой проблемой работают специалисты Карельской академии наук, они даже вывели особый сорт семян, которые с 70%-ой вероятностью дают деревья с нужной текстурой.

Но развивать эту отрасль непросто: экономически невыгодно выращивать дерево 30 лет, не зная, что в итоге из него получится. У академии наук есть деньги только на то, чтобы размножать материал для посадки. А карельская береза слабая и требует ухода, потому что ее легко забивают другие деревья.

Сотрудники мастерской по мере сил помогают, сажают карельскую березу у себя на дачах, готовы помогать академии наук и выезжать на посадки. Но местного сырья все равно практически нет, шпон и массив заказывают за пределами республики.

— У населения мы не покупаем березу: по закону ее рубить нельзя. А мы работаем официально, у нас на все сырье есть документы. И вот представьте, приходит ко мне человек, приносит дерево. Понятно, что он где-то его нашел и спилил – то есть, попросту украл и решил на этом подзаработать. И вот как ему объяснить, что так делать категорически нельзя?

Бывают, конечно, редкие исключения. Как-то в мастерскую принесли два старых бревнышка, которые явно спилили не только что: дерево долго лежало у кого-то в сарае и насквозь прогнило. Но прогнило так красиво, что на нем появился мраморный узор.

— Мы его обработали специальным составом и стали делать часы, — улыбается Михаил. – Их получилось совсем немного, мы их даже не вывешиваем, а бережем для особых случаев.

Капризная как барышня

За продвижение товара в мастерской отвечает менеджер Наталья Маркевич. Она работает с покупателями, ездит на ярмарки, налаживает полезные контакты.

— Изделия из карельской березы недешевые, — говорит Наталья. – Просто сидеть и ждать, пока за ними придут и купят, — не очень правильно. Лучше «сарафанного радио» пока никто ничего не придумал, поэтому нужно как можно больше разговаривать с людьми и рассказывать о нашей продукции.

Мастерская каждый год ездит в Москву на «Зимнюю ладью» — это большая ярмарка народных промыслов, на которой можно встретить и хохлому, и гжель, и павлопосадские платки. Сувениры из карельской березы продают и на ярмарках в Карелии, хотя формат уличной торговли и не очень подходит для таких изделий.

— Карельская береза не любит резких перепадов температуры, — объясняет Наталья. – Она как барышня – красивая, но очень капризная.

В Петрозаводске у мастерской есть свой магазин, один зал полностью отведен под продукцию из березы. Захаживают в него, что интересно, далеко не только туристы.

— Гости из других городов в последнее время стали более экономными, — говорит Наталья. – Так что местных покупателей хватает. Часто берут шкатулки, ручки, предметы кухонной утвари – солонки, салфетницы, подставки под зубочистки. Иногда заказывают доски разделочные. Я, конечно, считаю, что это кощунство – резать на карельской березе, но люди берут. Может, украшают ими кухню, не знаю.

У мастерской есть постоянные линейки изделий, но многое создается на заказ. Раньше Михаил какие-то вещи делал и для себя. Но дома у мастера они не задерживаются: говорит, рано или поздно кому-нибудь да подаришь.