Яркое детство

Спорт

Спортивные площадки, установленные возле нескольких школ Петрозаводска, — однотипные и предполагают, что на них можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. По словам представителей подрядчика, компании «Мир Детям», строители старались на совесть.

— Сделано достаточно серьезное основание. Оно уложено на асфальтовое покрытие. Установлен бордюрный камень по периметру, Соответственно у нас не будет перекосов. Более того, в зимнее время возможно залитие катка, — рассказала Рашиду Нургалиеву управляющий ООО «Мир Детям» Анна Серышева.

Качество работы Нургалиев оценил, правда, нашлись недочеты. Ограждение возле гимназии № 17, по мнению замсекретаря Совета безопасности, могло бы быть выше. Неудачный бросок в баскетбольное кольцо заставит бежать за пределы площадки, а рядом река течет.

Другую спортивную площадку установили возле школы № 14. По профилю школа спортивная, но спортзал там находится в аварийном состоянии. Слова директора школы стали новостью для Рашида Нургалиева и он удивился, почему администрация школы не заявлялась на модернизацию, когда несколько лет назад при помощи Совета Безопасности в Петрозаводске были обновлены несколько школьных спортобъектов. Рашид Нургалиев пообещал попытаться найти деньги на ремонт спортзала.

Сейчас в 14-й школе обучаются 700 учеников, при чем 200 из них — дети с различными проблемами со здоровьем.

Отдых

Каждая детская площадка, установленная в Петрозаводске в этом году, имеет собственное лицо. К примеру, парк у Онежского озера в районе набережной Варкауса сделан в морском стиле, а посреди детской площадки красуется большой городок в виде фрегата «Паллада».

Заброшенный парк облагородился, и помимо детской и спортивной площадок тут сделали тротуар, поставили скамейки и даже обустроили арт-объект. Тоже на морскую тему. Теперь тут комфортно отдыхать и детям и взрослым. В будущем городские власти рассчитывают здесь продолжить благоустройство.

Во дворе на улице Пограничной появились кактусы и пальмы. Там построили площадку в мексиканском стиле. Сами жители тоже не остались в стороне и дополнили свою самодельную арт-инсталляцию.

— Мы старались не повредить творчество жителей и даже постарались сдвинуть площадку так, чтобы она не задевала этот островок, сделанный людьми, — рассказала директор ООО «Контрейд — Карелия» Жанна Грицина.

Еще одна площадка — возле торгового центра «Лотос — Плаза» — стала частью большой территории развлечений. Тут и веревочный парк, и горка для катания на ватрушках зимой, и тренажеры и качели для детей. Пример такого частно-государственного партнерства Рашид Нургалиев оценил высоко.

«Я сам жил рядом на Сыктывкарской и помню, что здесь раньше было. День и ночь», — отметил Нургалиев, пройдя по парку, который теперь получил название Неглинский.

— Я благодарен Ирине Юрьевне Мирошник и ее команде, которая отнеслась с душой и профессионально, распределив площади по тем местам, где это востребовано в городе. Через зиму посмотрим на площадки, как они себя поведут. Для меня главное, чтобы на площадках были люди, дети, чтобы это качественно и востребовано, — отметил заместитель секретаря Совета безопасности России.

Напомним, что 25 детских и спортивных площадок установили в Петрозаводске на деньги, переданные столице Карелии Москвой и Санкт-Петербургом в рамках спонсорской помощи. В начале октября мэрия Петрозаводска приняла площадки, после чего они будут взяты на баланс города.

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев поблагодарил правительства Москвы и Санкт-Петербурга за подарок карельской столице. На совещании в мэрии, которое было проведено после осмотра новых игровых комплексов, Рашид Нургалиев отметил, что, несмотря на небольшую задержку строительства, работы проведены качественно.

— На мой взгляд, те места, которые мы сегодня посмотрели, были выбраны правильно. Мы видим, как город меняется в этом отношении, как люди оценивают эту работу. Город преображается, и у людей есть возможность проводить время на обустроенных площадках, — сказал Рашид Нургалиев.

Зампредседателя Совбеза также обратился к сотрудникам МВД с просьбой следить за сохранностью детских игровых комплексов.

Мэр города Ирина Мирошник сообщила, что город серьезно подошел к вопросам безопасности — на площадках установят видеонаблюдение и оборудуют освещение. Депутаты и представители общественности контролировали то, как идет стройка, и участвовали в приемке. Мирошник сказала, что далее с комитетом ЖКХ будет разработана дорожная карта, с помощью которой мэрия проконтролирует обеспечение безопасности и выполнение гарантийных обязательств.

Также будут подготовлены благодарственные письма Правительствам Москвы и Санкт-Петербурга. У руководителей образовательных организаций есть свое видение дальнейшей работы по благоустройству своих территорий, и такая работа будет продолжена.

Ирина Мирошник сказала, что в будущем в городе необходимо благоустраивать прибрежные территории — берега рек Неглинки и Лососинки.

Рашид Нургалиев поддержал инициативу мэра города и сказал, что начать благоустройство можно с территории, где находится обелиск воинам-участникам локальных конфликтов. Он предложил реконструировать мостик через реку Неглинку в следующем году, сделать детскую площадку, а также создать в районе Парка пионеров музей, посвященный участникам войн современности.