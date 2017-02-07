УГАДН Карелии временно возглавил Сергей Примеров

Как сообщает издание «Вести Карелии«, и.о. руководителя Ространснадзора Сергей Сарицкий назначил врио начальника карельского управления автодорнадзора. Им стал 46-летний начальник Лоухского межрайонного отдела республиканского УГАДН Сергей Примеров. Известно, что чиновник уже более 20 лет работал в УГАДН. Ожидается, что уже 8 февраля Сергей Примеров приступит к работе в новой ответственной должности.

В то же время издание сообщает, что арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий Рафаил Галикеев на сегодня не освобожден от занимаемой должности. Сделать это может только министр транспорта России Максим Соколов. Как разъяснили сотрудники карельского УГАДН, есть два пути решения данной кадровой проблемы: Галикеева могут освободить в связи с утратой доверия либо на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

Напомним, руководитель УГАДН Карелии Рафаил Галикеев обвиняется в совершении двух должностных преступлений: по статье 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями и статье 286 — превышение должностных полномочий. Арест Галикеева состоялся 29 января.