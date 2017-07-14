Трубановская зовёт

Тамара Трубановская — директор детско-юношеской спортивной школы № 6.

— Школа наша сейчас очень интересна, очень актуальна. У нас конькобежный спорт, хоккей и фигурное катание. Девочки хотят быть красивыми, мальчики — гонять с клюшкой и забивать. Занимаются около 700 детей, с ними работают около 20 педагогов.

Тренеры (и родители) жаждут результатов — в Петрозаводске появился ледовый дворец. Открытых площадок у нас мало, в Кондопогу ездить дорого (да и тяжело мотаться туда-сюда). И сейчас, когда у наших педагогов появилась база, им хочется очень многого — и сразу. Так что все очень активны, не затухают.

И «Луми» уже не хватает! Ледовый комплекс построили для города, не только для детской спортивной школы (хотя мы, конечно, были инициаторами). Ветераны хотят играть в хоккей, родители — кататься с детьми на коньках. И это прекрасно.

— Тамара Анатольевна, вы лично почему решили присоединиться к движению за столичный статус Петрозаводска?

— Я истинная петрозаводчанка, здесь родилась, выросла и всю жизнь проработала. Оканчивала наш пединститут, все педагоги были из Лесгафта, старейшего спортивного вуза России. С таким классическим хорошим воспитанием. И мы (наше поколение спортивных тренеров) до сих пор не понимаем, к примеру, как можно прийти на тренировку в зал, не переобувшись.

А город наш был такой чистый, такой красивый! Все приезжали — восхищались. И, честно говоря, настолько хочется это всё возродить. И считать себя жителем — гражданином! — карельской столицы.

Присвоить Петрозаводску столичный статус — это ведь не новая идея, просто не доведенная до результата. Когда я была депутатом 24-го созыва Петрозаводского городского Совета (в 1998-2002 годахх), движение это уже начиналось.

— Как вы думаете, почему тогда не срослось?

— Тогда, насколько я помню, самый главный вопрос был — финансовый. Годы-то какие? Половина сессий была посвящена одному вопросу: взять кредит на выплату зарплаты бюджетникам или не брать? Начинали утром, заканчивали в семь-восемь вечера. В республике была сложная финансовая ситуация.

— А сейчас, вы полагаете, время пришло ?

— Мне кажется, да. Хочется ощущать, понимать, что у Республики Карелия есть официальная столица. Статус придаст вес не только городу, но и всей республике.

Будем ещё и практичны: столичный статус — это деньги. На что потратить? Я — как человек спорта — построила бы дополнительные бассейны и площадки спортивные как минимум в каждом микрорайоне города, чтобы родителям с детьми не ездить за тридевять земель, не трястись по автобусам.

Детей надо отрывать от компьютеров. У меня у самой внуки: мама родная, не оттащить от гаджетов. Младший-то с мамой ездит на тренировки — а если бы каток был во дворе?

Было бы больше мест в Петрозаводске для активного отдыха, и молодёжь бы в Москву-Питер не уезжала. Это серьезная тема: для молодежи нужно создавать не только рабочие места, но и условия для отдыха.

Я же вижу, как буквально за несколько лет стали популярны спорт и здоровый образ жизни. На набережной уже не пьют пиво — бегают, ездят на велосипедах, занимаются на тренажерах.

— Вы, гуляя по набережной, ощущаете себя столичным жителем?

— Да, пожалуй. Пусть и небольшой у нас город, но, когда выезжаю из республики, всегда с гордостью говорю, что я — из столицы Карелии.

Сейчас мы создали общественное движение в поддержку закона о столичном статусе Петрозаводска. У нас есть страница в социальной сети, мы зарегистрировали петицию на сайте Change.org. Мы призываем власти Карелии и Петрозаводска организовать общегородской опрос: нужен ли городу официальный статус столицы?

Дорогие жители Петрозаводска! Я вас очень прошу: присоединяйтесь к нашему движению. Дело для всех хорошее, даст нам больше возможностей, а в результате — больше здоровых и умных детей, подростков, молодежи. Присоединяйтесь!