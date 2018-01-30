Спортсмены выйдут на горнолыжную трассу на беговых лыжах

Лыжный фестиваль KareliaSkiFest будет проходить в Петрозавосдке с 23 по 25 февраля. Об этом сообщает сообщество фестиваля.

Все начнется 23 февраля в центре активного отдыха «Ялгора». Спортсмены пройдут горнолыжную трассу на беговых лыжах. Зрители смогут прокатиться на горных лыжах.

24 февраля пройдет лыжный марафон на трассе «Фонтаны». Всем желающим предлагают пройти 10, 20, 28 или 51 километр. Марафон вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet. Каждый финишировавший получит медаль, памятные фото и видео. На соревнования уже заявились 350 участников из 3 стран и 19 регионов России, включая Амурскую область и Приморский край. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В тот же день на Кургане пройдет «Ярмарка спорта» и обширная развлекательная программа.

25 февраля пройдет уже традиционная зимняя детская олимпиада «Маленький чемпион». Семейный праздник примет спортивный центр «Горка». Маленьких участников и их родителей ждут конкурсы: лыжные гонки, детский биатлон, гонки на «ватрушках», детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, спортивное ориентирование.

По прогнозам организаторов лыжный фестиваль соберет свыше 1000 участников и более 5000 зрителей.