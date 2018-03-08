Спортсмены из Петрозаводска завоевали награды на чемпионате мира по зимнему плаванию

В эти дни в Таллине проходит 11-й чемпионат мира по зимнему плаванию. В соревнованиях участвует команда из Петрозаводска: 25 пловцов, среди которых – девять чемпионов мира, победители и призеры крупнейших международных соревнований. Всего карельские спортсмены участвуют в 123 заплывах на дистанции от 25 до 200 метров в разных стилях.

В состав команды вошла сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина. Она завоевала серебряную медаль, преодолев брассом дистанцию 200 метров. Остальные пловцы также показывают отличные результаты: только в первый день соревнований карельская команда взяла четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.

Отметим, что 11-й чемпионат по зимнему плаванию собрал довольно большое количество участников: 1386 пловцов из 40 стран, включая такие государства, как Аргентина, Сьерра-Леоне, ЮАР и Южная Корея.