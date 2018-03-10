Самбо как жизнь

Четвертый Региональный турнир по самбо среди допризывной молодежи стартовал сегодня в столице Карелии. В нем участвуют воспитанники спортивных школ и дети сотрудников карельских силовых структур, возраст участников – от 14 до 18 лет. Соревнования проходят в новом спортивном зале ПетрГУ в корпусе на улице Пушкинской: госуниверситет его создал в прошлом году специально для популяризации этого национального вида спорта.

«Растяжение суставов, преимущественно локтевых, ну а также ушибы и саднение кожи – это, пожалуй, самые популярные травмы самбистов». – Светлана Осипова – начальник группы медобеспечения Росгвардии Карелии. Именно она отвечает за оказание первой помощи на этом турнире. В подобных соревнованиях она участвует уже второй год. Травмы, говорит, бывают, но не часто: спортсмены хоть и юные, но к нагрузкам подготовлены.

Кстати, главный организатор турнира – Росгвардия Карелии. Начальник ведомства Николай Путилин уверен, самбо – очень мужественный вид спорта: многие бойцы СОБРа и ОМОНа прошли эту школу – им это очень помогает в службе.

– Я самбо не занимался, я занимался дзюдо, но это родственные виды спорта. Я нисколько не жалею, что отдал этому несколько лет своей жизни: мне дзюдо очень помогло – и в работе, и вообще. Самбо – национальный вид спорта, и конечно, его нужно продвигать среди молодежи. Совсем неважно, будут ли в дальнейшем эти юные самбисты служить в силовых структурах или нет – навыки все равно пригодятся, – рассказал «Республике» Николай Путилин.

Начальник карельской Росгвардии убежден, что самбо может заниматься абсолютно любой человек, в том числе – женщины. Это, по словам Путилина, в каждом воспитает дух и закалит характер.

Ректор ПетрГУ и доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Анатолий Воронин считает, что самбо – это многогранный вид спорта.

– Человек, который владеет приемами самбо, может победить практически любого, но в то же время самбо учит владеть собой и не пользоваться этими приемами без необходимости. Мне кажется, что одно из главных качеств самбистов – это умение уйти от конфронтации и применения силы. И самбо это воспитывает с измальства, – уверен Анатолий Воронин.

Также Анатолий Воронин добавил, что самбо, по его мнению, это не просто сила: она мало значит для победы. Самое важное – это умение думать, настраиваться на соперника и выбирать правильную стратегию.

– Самбо – это единственный вид спорта, где все команды отдаются на русском языке. И конечно, этот вид спорта продвигает наши российские традиции, популяризирует русский язык. Немаловажно и то, что российская сборная по самбо — самая сильная в мире. Причем безоговорочно и на любых соревнованиях. Мы все очень надеемся, что самбо станет олимпийским видом спорта – у него очень широкие перспективы, – отметил Анатолий Воронин.

Александр Филиппов учится в седьмом классе, самбо занимается с раннего детства.

– Я еще в детском саду пошел в секцию по самбо. Мне очень нравится борьба, сейчас это мое хобби, но я в дальнейшем собираюсь связать свою жизнь с профессиональным спортом, – рассказал Александр.

Юный спортсмен также сообщил, что самбо ему очень помогает в жизни: никаких обидчиков у него нет.

Эльмин Абасов занимается самбо около четырех лет, сейчас ему 14.

– Это, можно сказать, семейный вид спорта: у меня очень многие родственники увлекались самбо, папа, например. Этот вид спорта, конечно, помогает мне быть целеустремленным. В самбо я очень хочу вырасти как спортсмен, а в дальнейшем, я уверен, мне это поможет устроиться в МВД, – считает Эльмин.

Один из основателей регионального турнира по самбо среди допризывной молодежи – доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России, почетный президент федерации самбо Карелии Илья Романович Шегельман. Для самбистов разных возрастов он – человек-легенда: именно он начал популяризовать этот спорт в Карелии еще несколько десятков лет назад.

– Молодым людям самбо необходимо в первую очередь для того, чтобы вытащить их с улицы, с подворотен. Это национальный вид спорта, который делает человека сильнее и физически, и интеллектуально. Среди самбистов очень много людей, которые достигли успеха в науке, в бизнесе, в правительственных структурах. Владимир Путин, например, мастер спорта по самбо, притом не номинальный: в свое время он выиграл чемпионат Санкт-Петербурга. И раньше он, конечно, очень много тренировался, а после – президентом стал. Разумеется, самбо наверняка вложило свой кирпичик в становление характера, – уверен Илья Шегельман.

Почетный президент федерации самбо Карелии также сообщил, что сейчас реализуется очень много крупных проектов, которые поддержал Владимир Путин. Это – «Самбо в школы», «Самбо в ГТО» и «Самбо в университеты».

– То, что самбо становится популярным у допризывников – это очень важно. Раньше писали, что в армии есть дедовщина, сейчас ее уже нет, но я и до этого про нее от своих учеников ничего не слышал: они за себя всегда умели постоять, – добавил Илья Шегельман.

Отметим, четвертый региональный турнир по самбо среди допризывной молодежи будет проходить в Петрозаводске два дня – 10 и 11 марта.