Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин: “Студенческое самоуправление в общежитиях приносит плоды”

Вечером 21 февраля ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин встретился с активными студентами – старостами этажей, крыльев и общежитий. Он отметил, что студенческое самоуправление приносит свои плоды: дисциплина проживающих в общежитиях студентов улучшается с каждым годом.

На встрече обсуждались текущие хозяйственные вопросы. Каждый желающий мог спросить ректора о том, когда в его общежитии решится та или иная проблема: замена старого смесителя, установка новых батарей и прочее.

Всего у ПетрГУ десять общежитий, в которых проживают около 3500 студентов. Самые проблемные из них, по мнению самого Анатолия Воронина, – два корпуса на улице Промышленной. Они перешли университету от КГПА после слияния с ПетрГУ несколько лет назад. При передаче в собственность их состояние было удручающим.

– По-хорошему, конечно, нужно было закрывать эти корпуса на капремонт, но тогда мы столкнулись бы с проблемой размещения иногородних студентов. Поэтому мы постепенно капитально ремонтируем этаж за этажом. Сейчас мы с этой задачей справились процентов на 50, – отметил Анатолий Воронин.

Сегодня во всех общежитиях заменены старые деревянные окна на новые пластиковые. Постоянно ведется контроль над правильной работой инженерных сетей. Где есть острая необходимость, ремонт проводится незамедлительно.

Ректор ПетрГУ также отметил, студенты стали гораздо ответственнее: дисциплина в общежитиях заметно улучшилась.

– Очень хорошо работает наше студенческое самоуправление – это и старосты этажей, и старосты общежитий. Их работа настроена так, что каждый первокурсник понимает, что попадает в хорошую правильную среду. Нарушение дисциплины сократилось существенно, я бы сказал, на порядок за последние несколько лет. В общежитиях никто не хочет делать что-то противоправное по одной простой причине – там никто так не делает, – рассказал Анатолий Воронин.

Ректор ПетрГУ также добавил, что в студенческих общежитиях за последнее время жизнь стала насыщеннее и интереснее еще и потому, что в каждом корпусе предусмотрены места для занятий спортом и творчеством.

Отметим, что ректор ПетрГУ встречается с активом общежитий дважды в год. По мнению Воронина, это необходимо для улучшения качества студенческой жизни.