Правительство Карелии заключит соглашение с казаками на патрулирование лесов. Об этом стало известно на заседании в правительстве республики, сообщает «МК» в Карелии».

– Привлекать казачье сообщество к природоохранным действиям решено в рамках плана мероприятий по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Карелии на 2017-2020 годы, утвержденного врио главы Карелии, – добавляет издание.

Власти республики заключат соглашение с Отдельским казачьим обществом по участию казаков в охране лесов от пожаров, защите, воспроизводству лесов и пресечению нарушений лесного законодательства на территории региона.