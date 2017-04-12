Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 13 апреля, в Петрозаводске будет холодно. Столбики термометров остановятся на отметке -3… -4. Весь день будет идти снег.

Ожидается ветер северных направлений, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.