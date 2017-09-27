«Охта Групп» построит новый мост через Лососинку уже в следующем году

Компания, собственник территории бывшего Онежского тракторного завода в Петрозавродске, построит мост через реку Лососинку уже в следующем году. Об этом рассказал зампредседателя правления компании Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной дальнейшей застройке жилого комплекса «Александровский». Мост свяжет часть набережной реки от гипермаркета «Магнит» с территорией, прилегающей к стадиону «Юность». По словам Киселева, для ускорения строительства нужно решить ряд юридических вопросов: земля вокруг стадиона находится в республиканской собственности.

Также уже в ноябре будет обустроен и заасфальтирован сквозной проезд от улицы Казарменной до Делового центра, где находится один из городских МФЦ .

Киселев сообщил, что кирпичное здание, где проходила популярная городская ярмарка «Барахолка», продано. Его ремонтируют, в нем планируется открыть автотехцентр.