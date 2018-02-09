Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 9 февраля

Продукция Петрозаводского ликероводочного завода компании «Алковорлд » признана лучшим продуктом выставки «Продэкспо-2018″; ладвинский Дом культуры выиграл грант на капитальный ремонт зрительного зала; студенты киношколы Labcinema.space готовят короткометражки для молодежного фестиваля в Тромсё. Картина дня глазами тележурналистов.