Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 13 февраля

Расселение аварийного жилья в Сегеже стало причиной разбирательств на уровне главы Карелии, жители Олонца хотят обустроить тротуары на двух улицах, Артур Парфенчиков проверил на полках магазина «Дикси» продукцию «Медвежьегорского молокозавода».