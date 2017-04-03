Региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» стартовал в Карелии. Его цель — повышение престижа семейного образа жизни и ответственного родительства.

Номинации конкурса: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

Победители регионального этапа представляют Карелию на Всероссийском состязании.

Организаторы конкурса в Карелии — ЗАГС и республиканское Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Конкурс в республике проводится в два этапа: отборочный тур в районах – до 10 мая 2017 года; финальный республиканский тур – до 9 июня 2017 года. Положением также установлены дополнительные номинации регионального этапа : «Преодоление» и «Эко-семья».

Для участия в отборочном туре желающие семьи могут подать заявку в местный оргкомитет. К заявке могут прилагаться наглядные материалы, рассказывающие об истории, семейных ценностях и традициях семьи, о достижениях членов семьи в профессиональной, общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности.

Семьи-победители финального тура регионального этапа Всероссийского конкурса награждаются памятными подарками и почетным дипломом Регионального оргкомитета.