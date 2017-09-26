Волонтеров для переноса книг ищут в Петрозаводске

Карельский центр молодежи приглашает петрозаводчан переносить книги из нового здания Национальной библиотеки Карелии в старое. Библиотека скоро откроется, нужно перенести абонемент.

— В нашей библиотеке миллион девятьсот единиц хранения, — пояснила директор Марина Никишина. — Чтобы справиться с этой работой, привлекаем волонтеров. Знаете, как переносят книги? Люди встают в цепочку и из рук в руки их передают.

Напомним, библиотека откроется в середине октября. Точная дата торжественного открытия пока неизвестна: с 15 до 18 октября. Директор библиотеки сообщила, что событие будет приурочено к 184-летию библиотеки.

Пока же библиотека полностью закрыта, она не будет обслуживать читателей до 6 октября.