Школа Олега Табакова отберет юные таланты из Петрозаводска

Московская театральная школа Олега Табакова проводет в Петрозаводске предварительный отбор абитуриентов для поступления. Набор в школу проводится по всем регионам России на основе творческих отборочных туров и вступительных экзаменов.

Экзаменаторы – известные российские артисты – оценят потенциальные актерские возможности. Участникам надо будет прочесть наизусть стихотворения, басни, отрывки из прозы, спеть, выполнить задание по ритмике. Все, кто успешно пройдет первый тур, приедут в Москву на итоговый отборочный экзамен.

В Школе Олега Табакова учатся дети из всех регионов России, во время обучения предполагается их круглосуточное пребывание (пансион) на государственном обеспечении. Преподавательская база учебного заведения – знаменитый Московский театр под руководством Олега Табакова. Обучают детей актерскому мастерству лучшие актеры театра: народный артисты России Михаил Хомяков, заслуженные артисты России Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Анна Гуляренко, Иван Шибанов и др. Театральную практику студенты будут проходить на сцене театра, участвуя в спектаклях.

Последний раз экзаменаторы из школы Олега Табакова приезжали в Карелию в 2014 году. Тогда абитуриентами школы стали двое школьников из Карелии, которые сейчас учатся в Москве.

Первый этап отбора в Петрозаводске состоится 31 марта в Карельском колледже культуры и искусств по адресу: г. Петрозаводск, ул. Калинина, 54. В случае большого числа поданных заявок смотр-конкурс будет проходить два дня – 31 марта и 1 апреля.

Предварительная запись по телефонам: 8-921-459-41-46,(8-814-2)56-10-88 (Елена Геннадьевна) или (8-814-2)76-41-93 (Евгения Леонидовна) или по электронной почте: Elena_kokacheva@mail.ru