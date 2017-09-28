Пять сельских библиотек в Карелии получили книги от «АиФ»

Библиотеки в пяти поселках Карелии получили наборы из 33 детских книг. Их покупку оплатил издательский дом «Аргументы и факты», подарки директорам учреждений передал сегодня главный редактор «АиФ» в Карелии Сергей Хорошавин.

— В условиях, когда интернет стал доступен практически в каждом доме, поддержка библиотек стала важной задачей, — отметил он. – Исследования показывают, что люди в интернете читают главным образом новости, длинные тексты практически никто никогда не читает. Поэтому нужно с младых ногтей приучать людей к чтению книг, чтобы у них вырабатывалась привычка работать с длинными текстами, думать и анализировать.

В наборы вошли книги российских авторов, начиная с «Котенка по имени Гав» Григория Остера и заканчивая изданием «1000 удивительных фактов». Все книги современные, изданные в 2015-2017 годах, на их покупку ушло около 50 тысяч рублей.

— Мы пошли по правильному пути: профессионалы нашего отдела комплектования подобрали лучшую литературу для детей, — пояснила директор Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина. – Такая схема очень хороша и для сельской библиотеки, и для нас: мы теперь знаем, в какой библиотеке что есть и где что еще нужно.

Подарки отправятся в Боровскую, Валдайскую, Суккозерскую, Пудожгорскую библиотеки, а также библиотеку поселка Шуя. По словам Марины Никишиной, именно там ситуация с количеством изданий для детей самая тяжелая. Сергей Хорошавин предположил, что дети в этих поселках просто много читают и книги быстро приходят в негодность.

«АиФ» дарит книги сельским библиотекам по всей России, это большой федеральный проект издательского дома. В Карелию, тем не менее, акция пришла впервые, о ней с руководством «Аргументов и фактов» договорился глава республики Артур Парфенчиков.