Помощника режиссера «на хлопушку» ищут в Сегеже

Съемочная группа фильма «Простой карандаш» ищет на работу помощника режиссера «на хлопушку». Об этом создатели фильма пишут в своей группе в социальной сети. Съемки будут проходить с 11 октября по 8 ноября.

– Работа оплачиваемая, смены по 12-14 часов в день, – пишут организаторы в группе. – Часто съемки проходят на улице рано утром или поздно вечером. Работа очень ответственная, но интересная. Пропадать, забывать, просыпать, теряться нельзя.

Все, кто хочет попробовать себя в кино, могут обращаться в группу.

Фильм «Простой карандаш» – это фильм о духовном и педагогическом подвиге русского учителя.

Действие фильма разворачивается в небольшом рабочем поселке, рядом с фабрикой по производству карандашей.

Интеллигентная девушка Антонина, художница из Петербурга, приезжает в поселок и устраивается работать в школу учителем рисования. На новом месте жительства она попадает в новую для себя среду. В школе учатся дети простых рабочих фабрики. Антонина начинает учить детей рисованию с помощью самого простого и доступного для них инструмента – простого карандаша. Она показывает детям, какие волшебные вещи способен творить этот незатейливый предмет. Тот самый, который производят на фабрике их родители.

Эта история о том, что и один в поле воин. Именно хрупкая Антонина из большого города становится спасательным кругом для детей поселка.