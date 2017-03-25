Артисты ансамбля «Кантеле» отдали свои премии на нужды коллектива

Ансамбль «Кантеле» принял у себя в гостях врио главы Карелии Артура Парфенчикова. Встреча с руководством республики продолжается в эти минуты в концертном зале Дома Кантеле.

Фото: Николай Смирнов

Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов

Поводом для торжественного мероприятия послужило еще и то, что четыре работника ансамбля получили государственные премии за подготовку проекта «Русские Карелии». Номинантами премии стали руководитель проекта и директор ансамбля Лилия Степанова, художник по костюмам Алла Власенко, автор музыки к проекту и художественный руководитель ансамбля Вячеслав Иванов, а также главный хормейстер ансамбля Мария Устинова.

По словам директора ансамбля «Кантеле» Лилии Степановой, общая сумма премии составила миллион рублей, но все номинанты решили 600 тысяч из этой суммы передать на решение текущих вопросов, связанных с творческой деятельностью ансамбля.