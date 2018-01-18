РАНХиГС приглашает абитуриентов 2018 года

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) является одним из крупнейших в России вузов социально-экономического и гуманитарного профиля. Академия готовит кадры в сфере государственного управления, экономики и финансов, юриспруденции, проводит экспертную, научную работу и оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги органам государственной власти, местного самоуправления, общественным организациям, малому и среднему бизнесу. Учредитель Президентской академии – Правительство РФ. Филиалы РАНХиГС расположены в 51 субъекте РФ, в том числе в Республике Карелия, в Петрозаводске.

В процессе обучения в Карельском филиале РАНХиГС задействованы высококвалифицированные преподаватели Президентской академии, большинство из которых имеет ученую степень и звание, а также представители работодателей — руководители и служащие органов государственной власти, включая правоохранительные органы, судьи Верховного и Конституционного суда Республики Карелия, иных судебных инстанций федерального и регионального уровня. Филиал — участник Президентской программы подготовки управленческих кадров в сфере образования, здравоохранения и культуры, заказчиком которой выступает Минэкономразвития РФ. Преподаватели филиала входят в пул экспертов РАНХиГС, выполняющих экспертно-аналитическую работу по заказу Правительства РФ.

Студенты Академии представлены в Молодежном парламенте Республики Карелия, Молодежной избирательной комиссии РК, Молодежном совете Петрозаводска. Ежегодно студенты филиала участвуют в крупнейшем молодежном форуме – Летнем кампусе Президентской академии (в Татарстане), в Форуме органов студенческого самоуправления Академии (ФОССА). Студенты филиала – участники общеакадемических студенческих проектов, нацеленных на развитие компетенций в сфере социального предпринимательства и ведения бизнеса. Студенческие и преподавательские команды филиала ежегодно участвуют во всероссийском чемпионате Президентской академии по стратегии и управлению бизнесом «Business battle» и чемпионате Global Management Challenge, которые проводятся при поддержке Агентства стратегических инициатив. Студенты филиала реализуют социальный проект «Счастливы вместе».

Студенты проводят новогодние балы-маскарады, конкурсы красоты и таланта «Мисс РАНХиГС – Карелия», спортивные праздники, благотворительные концерты.

Обучение по программам высшего образования осуществляется в полные и сокращенные сроки по направлениям направлениям «Государственное и муниципальное управление» (с профилями «Государственная и муниципальная служба», «Государственные и муниципальные финансы»), «Экономика» (с профилями «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Юриспруденция» (гражданско-правовой и государственно-правовой профили) по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Прием абитуриентов осуществляется на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения.

По вопросам поступления в РАНХиГС обращайтесь по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 6-а, каб. 307, тел. (814-2) 33-05-45. Прием документов абитуриентов 2018 года начнется в июне.