Точка кипения на тему выборов

Половина смелых

Дискуссионный клуб «Диалог всех со всеми» в Петрозаводске накануне замахнулся на самую актуальную тему для всего российского общества – выборы президента 18 марта 2018 года. Общественная палата Карелии пригласила в «Точку кипения» все заинтересованные в избирательном процессе стороны – от представителей предвыборных штабов и доверенных лиц кандидатов на должность главы государства до политологов и журналистов. Откликнулись многие, но не все. Прежде всего на встречу пришли представители не всех кандидатов в президенты России. Были сторонники Бориса Титова, Павла Грудинина, Григория Явлинского и Владимира Путина. А вот последователи политического курса Ксении Собчак, Сергея Бабурина, Владимира Жириновского и Максима Сурайкина на заседании клуба отсутствовали.

Ведущий встречи, политолог Александр Ильин предложил обсудить три вопроса: как проходит президентская гонка в Карелии, есть ли нарушения законодательства и каковы прогнозные оценки явки избирателей 18 марта? В основном дискутировали представители кандидатов и приглашенные эксперты. Зал подключался изредка.

Скучно или серьезно?

Обсуждение первого вопроса – о ходе избирательной кампании конкретно в нашей республике – стало декларацией предвыборных лозунгов и программ представителей предвыборных штабов и доверенных лиц кандидатов ровно до того момента, как член «Справедливой России» Алексей Гаврилов не назвал происходящее в республике за три недели до выборов процессом скучноватеньким.

— Предприниматели, в том числе начинающие, не хотят оставаться в стороне, — начал Антон Сеничев, представитель кандидата в президенты России Бориса Титова. — И мы надеемся, что те вопросы, которые они задают, в дальнейшем будут использованы в работе нашего кандидата.

— Мы выступаем за нормальную, человеческую политику, за то, чтобы появилась экономика. Надеемся, что многие люди придерживаются такой позиции. И они придут и проголосуют за новую жизнь, за самих себя, — подчеркнул Дмитрий Рыбаков, представитель кандидата в президенты России Григория Явлинского.

— Мы не боремся с другими кандидатами, мы показываем свою точку зрения, рассказываем о том, что сделано, что планируется сделать, — Анатолий Воронин, доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. — И мне кажется, что это наиболее продуктивный путь.

Антон Сеничев. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Дмитрий Рыбаков. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Анатолий Воронин. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

— Вы знаете, что 25 декабря на съезде «Справедливая Россия» поддержала самовыдвиженца Владимира Путина, — заявил Алексей Гаврилов. – Это федеральная повестка. На региональном уровне мы готовы были к сотрудничеству со штабом самовыдвиженца, определенные договоренности были достигнуты. А выборы, на мой взгляд, проходят как-то скучноватенько. Неинтересно. Видимо, потому что у всех есть привкус того, что результат уже определен. В том числе по сравнению с выборами главы республики в сентябре прошлого года – несмотря на разницу масштабов, тогда были и пикеты, и митинги, и люди подходили креативно в решении своих политических вопросов. Мы видим несколько баннеров лидера ЛДПР Жириновского, баннеры Грудинина и недавно газета появилась у Ксении Собчак. Это скучно.

— Я с этим абсолютно несогласна, — заявила депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина. — Во-первых, потому что каждая партия, представляя своего кандидата, может развернуть ту кампанию, которую она считает нужным развернуть, а не вешать общий ярлык. Во-вторых, очень много новшеств появилось в работе ЦИК, участковых избирательных комиссий. И уже одни эти новшества делают кампанию достаточно интересной. И, на мой взгляд, впервые ставится во главу угла гражданская активность как можно большего числа людей.

— Мы тоже поддержали кандидатуру действующего президента, — выступил из зала представитель партии «Патриоты России» Александр Ильюков. – В расчете на то, что кричащие проблемы в России – особенно в экономике – в будущий период возможного президентства нашего кандидата будут все же решаться более активно, более поступательно.

— Эта кампания общественно малозаметна. И преимущественно протекает в телевизионном формате. Вторая дискуссионная площадка – это интернет, но телевизионная все-таки прежде всего, — высказал свою точку зрения политолог, член Общественной палаты республики Анатолий Цыганков. – Все кандидаты получили возможность представить свою идеологическую позицию. Это очень ценная вещь. На мой взгляд, сегодняшняя кампания неинтересна с точки зрения зрелищности, непредсказуемости. Это факт. Но при всем при этом она дает возможность всем участникам избирательного процесса найти своих сторонников, сформировать корпус сторонников. И эту задачу сегодня не выполняют многие предвыборные штабы – не формируют корпус своих почитателей, которые их поддержат на следующих выборах. Вот их задача.

Анна Лопаткина. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Александр Ильюков. Фото: ИА «Республика»/Александр Батов Анатолий Цыганков в «Точке кипения». Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Анна Лопаткина и Анатолий Цыганков, говоря о расширившихся возможностях и кандидатов, и избирателей, прежде всего рассказывали о законодательных новеллах, которые появились в стране к мартовским выборам. Это возможность проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения; и это, конечно, появление в России института общественных наблюдателей на базе общественных палат России и регионов. Первая новелла, отмечают эксперты, позволит реализовать свое конституционное право выбора главы государства максимальному числу россиян. А вторая — за счет независимых, не относящихся к какой-либо политической партии или движению, общественных наблюдателей — поможет сделать выборы честными, чистыми, а значит, легитимными.

Карелия – без нарушений

О тех или иных нарушениях — теоретических, практических, явных, мнимых, заметных или нет — на площадке дискуссионного клуба говорили много. Так, представитель кандидата в президенты России Павла Грудинина, журналист Наталья Захарчук заявила о том, что федеральные СМИ ведут кампанию против ее кандидата.

— Мне бы очень хотелось думать, что эта кампания ведется только федеральными СМИ, но, к сожалению, мы начинаем сталкиваться с подобной кампанией в Республике Карелия, — отметила Наталья Захарчук. – Пока это единичные факты, но вот я держу в руках районную газету «Беломорская трибуна», и там я читаю информацию, в которой, на мой взгляд, содержатся признаки незаконной агитации.

Были и другие выступления. Однако после речей политиков слово взяли юристы и сотрудники надзорных и контролирующих органов. Их мнение однозначно: пока в республике нет ни одного заявления в ЦИК Карелии или прокуратуру о том или ином нарушении (свои претензии к «Беломорской трибуне» Наталья Захарчук намеревалась официально зафиксировать буквально на днях).

— Основная задача органов прокуратуры в период избирательной кампании – это обеспечение законности. Я полагаю, что с этой задачей в настоящее время мы справляемся. Какой-либо информации о нарушениях со стороны региональных штабов к нам на настоящее время не поступало, — заметил представитель карельской прокуратуры Павел Иващенко. – Избирательная кампания проходит стабильно и спокойно.

Отсутствие нарушений к 26 февраля отметил и представитель наблюдательского корпуса в Карелии.

— Мы готовы к сотрудничеству со всеми силами в этом увлекательном процессе, — рассказал юрист, председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Эльдар Азимов. – Потому что имеет значение, не кто выиграет, а как.

Неявная явка

А вот с явкой на предстоящих выборах все пока не все так однозначно. В Карелии опасаются, что она будет традиционно невысокой. Слова ведущего-политолога Александра Ильина о планомерно падающем интересе к выборному процессу в регионе подтверждают сухие цифры последних больших выборов в Карелии.

— Последние выборы в Карелии прошли при явке 29,2%, — подчеркнул на встрече политолог Олег Реут. – Это беспрецедентно низкий показатель, самый низкий за всю историю нашего региона. Вопрос явки является очень существенным. С разных позиций. Если результат предсказуемый, то явка, конечно же, это залог легитимности этих выборов. Или, например, возможный рост явки за счет политических сил, не выставивших в этом году своих кандидатов. Так, на выборах президента в 2012 году за Михаила Прохорова в Карелии проголосовали 14,2%. Это четвертый показатель по стране после Москвы, Петербурга и Калининграда. Я лично не знаю, за кого проголосуют прохоровские избиратели 18 марта 2018 года. Они вообще придут на выборы? Или что делать справедливороссам, которые в прошедшую губернаторскую кампанию почти 20 процентами поддержали Ирину Петеляеву? Вот «петеляевские» придут на выборы или нет? У меня есть сомнения, что явка может как-то автоматически вырасти. Кроме того, у нас, в отличие от других регионов, с последних выборов прошло очень мало времени – буквально пять месяцев. Поэтому мой прогноз – 45-50 процентов. Пока так.

В целом прогнозные оценки выступавших разнились от 45 до 67 процентов. А в заключение, пожалуй, общую мысль высказал политолог Анатолий Цыганков.

— Мы хотим спокойной конкуренции между кандидатами. Мы хотим конкуренции острой, но не враждебной. Мы как гражданское сообщество заинтересованы в том, чтобы у нас было доверие к власти, — заявил он.