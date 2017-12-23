Артур Парфенчиков: «Социальное развитие и инновационная экономика – главные задачи, поставленные Президентом»

Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на съезде «Единой России», поставил масштабные задачи, среди которых – выполнение социальных программ и создание современной инновационной экономики. Достичь этого возможно, только объединив все здоровые и активные силы в стране. Об этом, комментируя журналистам итоги съезда, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Задачи, о которых говорили в своих выступлениях Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, настраивают нас на очень серьезную работу. Главные ее направления – это выполнение социальных программ, развитие образования, здравоохранения, то есть инвестиции в человека как безусловный национальный приоритет. А также создание и развитие современной инновационной экономики. Это взаимосвязанные вещи: такую экономику могут построить только здоровые и образованные люди, — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона добавил, что выполнить эти задачи возможно, только консолидируя все активные силы общества и государства.

— Это не означает, что не может быть дискуссий. Но важно формировать четкую позитивную платформу, понимание, как двигаться вперед. Президент сегодня отметил, что при принятии решений действовать нужно ответственно, профессионально и своевременно. Сегодня в Карелии мы именно таким образом выстраиваем нашу работу, наше взаимодействие с законодательной ветвью власти, — пояснил Артур Парфенчиков.

В качестве примера глава Карелии привел совместную работу правительства и Законодательного собрания республики над проектом бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. Парламентарии оперативно скорректировали параметры главного финансового документа республики на будущий год, увеличив доходную и расходную части. Это стало возможным благодаря дополнительной финансовой помощи в размере почти 4 млрд рублей, предусмотренной для Карелии в федеральном бюджете-2018. Средства будут направлены в первую очередь на выполнение майских указов Президента о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, индексацию зарплат тем категориям бюджетников, которые под действие указов не подпадают, повышение МРОТ, а также ряд других важных социальных направлений.

Оперативную и слаженную работу исполнительной и законодательной ветвей власти оценили в федеральном центре: Артур Парфенчиков сообщил, что принято решение еще увеличить объем финансовой поддержки, которую Карелия получит из российской казны. В связи с этим готовится внеочередная сессия Заксобрания, на которой депутаты вновь внесут изменения в бюджет региона на следующий год.

«Максимальная консолидация, эффективность, своевременность, динамичность — это то, что сегодня требуется, чтобы решать существующие проблемы. Мы не скрываем, что проблем очень много. Но важно, констатируя их наличие, всегда предлагать позитивный формат решения. Мы должны понимать, что все эти проблемы решаемы, у нас есть уверенность в собственных силах», — добавил глава республики.

Как уже сообщалось, съезд «Единой России» проходил на ВДНХ в течение двух дней. Сегодня на пленарном заседании выступил Владимир Путин. Президент отметил, что «Единая Россия» заслужила свое лидерство реальными делами в интересах граждан на благо всей страны и поблагодарил за это партию.

Глава государства также призвал членов партии честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать. Кроме того, Владимир Путин заявил, что только в условиях общенационального согласия можно добиться реализации намеченных планов.

Также на съезде председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборы Президента в марте 2018 года и окажет ему всевозможную поддержку.