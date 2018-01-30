Тысячу тонн рыбы в месяц Карелия будет продавать в КНР

Такая договоренность достигнута с торговой сетью провинции Фудзянь.

Карельские рыбопромышленники будут продавать свою продукцию в Китай. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на встрече с представителями рыбного бизнеса в Беломорске.

Соглашение было подписано во время визита карельской делегации в провинцию Фудзянь.

— Достигнута договоренность с местной торговой сетевой компанией о готовности приобретать рыбу, произведенную в Карелии, начиная с марта этого года. Минимальный объем поставки, планируемой китайской стороной — тысяча тонн в месяц. По нашим карельским меркам это серьезный объем, — рассказал Владимир Лабинов.

Руководитель минсельхоза отметил, что в китайской провинции Фудзянь — 47 миллионов потенциальных потребителей.

Владимир Лабинов. Фото: ИА "Республика"/ Сергей Юдин.

Владимир Лабинов. Фото: ИА «Республика»/ Сергей Юдин.

 

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