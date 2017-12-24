Главное за неделю: Россия выбирает

В мире

СМИ на этой неделе пристально следили за работой ООН. Так, Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании во вторник приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, ежегодно вносимую Россией. За документ проголосовали 133 государства, сообщает ТАСС. США и Украина были единственными странами, которые выступили против принятия документа. Еще 49 стран, в том числе Германия, Польша, Франция и другие страны Европейского союза, при голосовании воздержались.

Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима израильской столицей. Ранее президент США пригрозил тем странам, которые поддержат эту резолюцию, сокращением финансирования, пишет РБК. Голосование по статусу Иерусалима прокомментировал даже глава Чечни Рамзан Кадыров: «Трампы» приходят и уходят, как ушли из Белого дома Никсон, Рейган, старший и младший Буши, Обама, Клинтон, а Иерусалим будет вечно существовать, пока есть этот мир», передает его слова РИА Новости.

Первая продажа Украине летального оружия на сумму $41,5 млн одобрена администрацией американского президента Дональда Трампа, со ссылкой на источник в Белом доме пишет газета The Washington Post. Уточняется, что ВСУ будут поставлены переносные противотанковые системы (ПТРК) FGM-148 Javelin, а также самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1. Кроме того, ВСУ получат боеприпасы. Все это названо «оборонительным оружием», сообщает ИА REGNUM.

В России

Безусловно, главная российская новость недели — резко возросшее количество претендентов на пост президента России. Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, в комиссию уже поступило 29 уведомлений о выдвижении в президенты России. Среди них — 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев. А ЦИК продлил рабочий день в воскресенье из-за большого количества кандидатов, передает ТАСС. Заявки подали еще четыре претендента.

Количественно самую большую поддержку получил Владимир Путин. Так, на семнадцатом съезде партии «Единая Россия» поприветствовала самовыдвижение действующего президента Владимира Путина на выборах в 2018 году. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в «Единой России» давно и твердо решили поддержать кандидатуру Путина. Он добавил, что партия хотела бы выдвинуть действующего президента в качестве своего представителя, однако понимает — в текущей ситуации Путину «правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста», рассказывает Федеральное Агентство Новостей.

«Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2018 году, рассказал источник агентства «Интерфакс» в партии перед ее съездом 25 декабря. По его словам, справедливороссы поддержат действующего президента страны Владимира Путина, поскольку он идет на выборы как самовыдвиженец. Предполагается, что съезд «Справедливой России» делегирует пять человек в инициативную группу, которая 26 декабря выдвинет кандидатуру Путина, пишет «Московский комсомолец».

В Карелии

Главным событие недели в Карелии, а точнее в ее столице, стало долгожданное открытие Гоголевского моста. Строителям удалось за год демонтировать старый путепровод и возвести на его месте абсолютно новый.

Глава Карелии прокомментировал итоги съезда «Единой России», который состоялся 22-23 декабря в Москве.

— Задачи, о которых говорили в своих выступлениях Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, настраивают нас на очень серьезную работу. Главные ее направления – это выполнение социальных программ, развитие образования, здравоохранения, то есть инвестиции в человека как безусловный национальный приоритет. А также создание и развитие современной инновационной экономики. Это взаимосвязанные вещи: такую экономику могут построить только здоровые и образованные люди, — сказал Артур Парфенчиков.

В столице Карелии чествовали лауреатов года. Высокого звания были удостоены 49 человек. А рыбовод из Кондопоги Николай Федоренко стал человеком 2017 года в Карелии. Награду ему вручили на торжественном приеме в Музыкальном театре Карелии.

Показания экс-председателя Контрольного комитета Карелии Виталия Галкина огласили в зале суда. Прошедшее заседание пролило свет на коррупционную схему которую руководство комитета использовало, чтобы получать деньги от продавцов алкоголя.

Почти миллиард рублей дополнительно потратит Карелия на расселение аварийного жилья. Речь идет о расселении тех домов, которые были признаны аварийными до 2012 года, но не попали в действующую программу расселения. Москва на эти цели направляет 800 миллионов рублей, еще 131 миллион – выделяется из республиканской казны.