Жителю Карелии грозит 12 лет колонии за взятку чиновнику

По версии следствия, представитель подрядной организации передал главе поселка 50 тысяч рублей за приемку дорожного ремонта.

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятке, совершенной по предварительному сговору. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый с сообщником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, дали главе Харлуского поселения 50 тысяч рублей в качестве взятки. Злоумышленники при этом представляли интересы организации, выполнявшей ремонт дорог в рамках муниципального контракта.

В обмен на деньги глава поселения должна была подписать акты приемки работ, выполненных с нарушениями технологии. Кроме того, она обещала заключать контракты с компанией в будущем.

Ранее суд приговорил главу поселения за получение взятки к штрафу в 550 тысяч рублей с лишением права занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет.

В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

 

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