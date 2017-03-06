Жителю Карелии грозит 12 лет колонии за взятку чиновнику

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятке, совершенной по предварительному сговору. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый с сообщником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, дали главе Харлуского поселения 50 тысяч рублей в качестве взятки. Злоумышленники при этом представляли интересы организации, выполнявшей ремонт дорог в рамках муниципального контракта.

В обмен на деньги глава поселения должна была подписать акты приемки работ, выполненных с нарушениями технологии. Кроме того, она обещала заключать контракты с компанией в будущем.

Ранее суд приговорил главу поселения за получение взятки к штрафу в 550 тысяч рублей с лишением права занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет.

В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.