Василия Попова выпустят из испанской тюрьмы

Василия Попова выпустят из тюрьмы Мадрида 3 мая. Такое решение принял Суд Национальной Палаты Испании. Карельский бизнесмен, объявленный в международный розыск, будет находится под подпиской о невыезде, пока испанская сторона принимает решение о выдаче его России или Финляндии.

Во время предварительного судебного заседания испанская прокуратура от имени российской стороны потребовала, чтобы Попова немедленно выдали России. По оценкам экспертов, судебное разбирательство по его делу может длиться от шести месяцев до двух лет. Все это время бизнесмен должен будет оставаться на территории Испании, сообщает сайт «Черника» со ссылкой на жену Попова Анастасию Кравчук.

Напомним, Василия Попова задержали во время отдыха на острове Тенерифе 13 апреля по запросу из России. В Испанию он прибыл из Финляндии, где, скрываясь от следствия, получил политическое убежище. В Карелии в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, которое было приостановлено. Пока Попов находится за пределами России, к ответственности его привлечь не могут, однако бизнесмену заочно избрали меру пресечения — арест. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве. Его возьмут под стражу на два месяца, как только он пересечет границу с Россией.