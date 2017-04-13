В сямозерском деле появился еще один обвиняемый. Это бывший сотрудник парк-отеля «Сямозеро» – инструктор Павел Ильин. Об этом сегодня сообщил следователь Илья Маломочнов в судебном заседании на рассмотрении ходатайства о продлении ареста Елене Решетовой.

– Павлу Ильину предъявлено обвинение, он допрошен. Сейчас Ильин находится под наблюдением командования воинской части. Он проходит срочную службу, – добавил Маломочнов.

Напомним, Елена Решетова стала фигуранткой по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии. Ее арестовали вскоре после трагедии вместе с заместителем Вадимом Виноградовым. В конце июня суд Петрозаводска заключил обоих обвиняемых под стражу. Кроме того, в июне 2016 года следователи задержали и руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Его обвиняют в халатности. Тогда суд отправил его под домашний арест, однако в апреле 2017 года из-под домашнего ареста его освободили.