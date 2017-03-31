Сямозерское дело: прокуратура просит для фельдшера Щербаковой четыре года колонии

Гособвинение просит назначить наказание в виде четырех лет колонии для фельдшера Ирины Щербаковой, которая в июне прошлого года приняла звонок тонущих на Сямозере детей. При этом защита просит вынести женщине оправдательный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Суоярвского района Олега Болгова.

Напомним, Ирину Щербакову обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, 18 июня 2016 года женщина, находясь на дежурстве в Суоярвской ЦРБ, приняла звонок от 12-летнего мальчика. Он сообщил о том, что он и другие дети тонут, и попросил помощи. Однако фельдшер приняла звонок за шутку, не зарегистрировала его и не сообщила в службу спасения.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Щербаковой началось 28 февраля. В зале суда присутствовал отец Севы Заслонова, который в день трагедии дозвонился до Суоярвской больницы и чей звонок женщина проигнорировала. Отец погибшего ребенка рассказал, что не хочет для Щербаковой уголовного наказания. Сама подсудимая свою вину признала частично.