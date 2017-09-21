Сотрудницу центра тестирования для мигрантов подозревают в получении взяток

Сотрудницу частного центра тестирования для мигрантов подозревают в 15 эпизодах мелкого взяточничества. По данным пресс-службы МВД Карелии, женщина выдавала иностранцам сертификаты о прохождении комплексного экзамена по русскому языку за незаконное вознаграждение в сумме от одной до трех с половиной тысячи рублей. При этом мигранты тест не сдавали.

Такой документ служит основанием для получения разрешения на временное проживание или патента для работы в России.

Подозреваемую задержали в конце августа 2017 года. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Согласно статье 291.2 Уголовного кодекса, максимальное наказание за мелкое взяточничество — лишение свободы на срок до одного года.