Железнодорожную станцию в Рускеале хотят восстановить

В Рускеале хотят возродить железнодорожную станцию, которая существовала там до 1992 года. Об этом рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен во время осмотра дороги, которую строят на подъезде к мраморному каньону.

Станция станет частью благоустройства, которое вовсю идёт на объекте в рамках создания южного туристического кластера. Подрядчик завершает строительство дороги и скоро приступит к созданию стоянки на три тысячи машиномест. Также появится разворотный круг для автобусов. После этого всю инфраструктуру для приема гостей, включая кафе и информационный центр, перенесут на новое место.

— За счет того, что входная зона станет больше, мы в разы увеличим количество туристов, ко трое сможет посетить горный парк. — сказал министр.

Артур Парфенчиков отметил, что строительство идет по графику, и новая дорога даст парку хороший импульс развития. Это пойдет на пользу в том числе и оперному фестивалю Ruskeala Symphony, который в следующем году вновь планируют провести в горном парке.

Александр Артемьев и Артур Парфенчиков. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

— Мы считаем, что эта площадка должна использоваться не только для этого фестиваля. У нас есть проекты, связанные с театром, и еще целый ряд интересных предложений. Они сделают рускеальский парк не только природным и промышленным музеем, но и культурным центром.

Напомним, дорогу к горному парку строят в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма. В 2016 году правительство Карелии и Ростуризм подписали соглашения о строительстве асфальтовых дорог к водопаду Белые мосты и горному парку «Рускеала». Новая трасса позволит увеличить туристический поток в парк на 120 тысяч человек в год (сегодня Рускеалу ежегодно посещают более 172 тысячи туристов).