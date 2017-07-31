В Петрозаводске могут появиться электробусы

На совещании, посвященном программе развития электросетей Карелии, которое прошло сегодня в столице Карелии, был затронут вопрос появления в Петрозаводске электробусов.

— Мы взаимодействуем по многим вопросам. Особенно много получаем жалоб и предложений от наших граждан по совершенствованию общественного транспорта. Очень интересное предложение поступило от Олега Михайловича (Бударгина — прим. ред.): будем прорабатывать вопрос о возможном экспериментальном приходе в Петрозаводск электробусов. В рамках достигнутых договоренностей уже завтра Олег Михайлович обещал связаться с производителями. Возможно, благодаря ПАО «Россети» попадем в пилотный проект, — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона добавил, что все решения по совершенствованию схемы общественного транспорта будут приниматься осторожно и взвешенно. На одном-двух маршрутах планируется проанализировать экономическую составляющую, удобство для граждан этого нового вида городского транспорта.

— Они более мобильны, чем троллейбусы, в то же время более экологичны, чем автомобильный транспорт. Совместно с ПАО «Россети», «Карелэнерго», администрацией Петрозаводска проект будет экономически проработан, — подчеркнул Артур Парфенчиков.