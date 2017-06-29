Семь улиц отремонтируют этим летом в Петрозаводске

Семь улиц Петрозаводска планируют отремонтировать до конца августа. Об этом рассказала Ирина Мирошник на встрече с журналистами 29 июня. Текущий ремонт проведут на Карельском проспекте, улицах Сулажгорской, Халтурина, Виданской, Торнева, Машезерской и на участке улицы Шотмана — от дома № 29 до № 62. На следующей неделе мэрия подведет итоги конкурса и определит подрядчика, который будет проводить эти работы.

Аукцион по ямочному ремонту дорог уже состоялся. Начальная цена составляла 35 миллионов рублей, но в процессе торгов ее удалось снизить на 8 миллионов. Подрядчик должен выполнить работы до 1 августа. Список городских дорог, нуждающихся в ямочном ремонте, формируются, в том числе по предложениям общественных контролеров и обращениям горожан через электронную приемную.

Также в ближайшие дни будет подписан контракт с компанией из Вологды, которая займется нанесением дорожной разметки. Стоимость контракта в процессе торгов удалось снизить на 4 миллиона рублей, по итогам она составила 14 миллионов.

Сэкономленные средства будут направлены на дополнительные работы по ямочному ремонту, добавила Ирина Мирошник.