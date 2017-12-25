Пригородные поездки в Карелии подорожают на 4 процента

С 1 января 2018 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории Республики Карелия составит 2 рублей 64 копейки за один километр. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 1 рубль 32 копейки за один километр, сообщает пресс-служба РЖД.

Учитывая, что ранее проезд стоил 2 рубля 54 копейки, подорожание составит 3,8%.

Стоимость проезда в пригородных поездах по территории Карелии на расстояние менее или равное 10 км не изменилось и по-прежнему составляет 26 рублей за одну поездку на взрослого и 13 рублей для ребенка.