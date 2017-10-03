«Лотос Plaza» уберет «синие зебры» по предписанию ГИБДД Петрозаводска

На дороге у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza» в Петрозаводске уже несколько месяцев нарисована синяя разметка, напоминающая разметку пешеходного перехода. Она расположена в нескольких местах – там, где были настоящие пешеходные переходы, оборудованные соответствующими знаками и разметкой. Теперь знаков нет, а «зебру» сотрудники торгового центра перекрасили в синий цвет, хотя по ГОСТу эта разметка может быть либо белого, либо бело-желтого цвета.

«Республика» написала запрос в ГИБДД Петрозаводска, имеет ли право руководство торгового центра использовать такую разметку, ведь это вводит в заблуждение участников дорожного движения. В городской Госавтоинспекции нам ответили, что «синяя зебра» не относится к средствам организации дорожного движения.

– Установлено, что эти графические рисунки вводят в заблуждение участников дорожного движения в части предоставления преимущества, – прокомментировал начальник городской ГИБДД Алексей Андреев.

Госавтоинспекция Петрозаводска в целях безопасности движения направила в адрес ТРК «Лотос Plaza» предписание по удалению «синей зебры». Срок его выполнения будет контролироваться. Подчеркнем, что пешеходных переходов в этих местах нет.