Минздрав: жители Карелии неправильно питаются и переедают

Минздрав Карелии подвел итоги диспансеризации взрослого населения Карелии в 2017 году. В прошлом году комплексное обследование прошли 92,5% жителей республики. Как рассказала заведующая Центром медицинской профилактики Карелии Наталья Прищепа, по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество граждан, прошедших диспансеризацию, увеличилось на 12%.

По результатам обследования к первой группе здоровья отнесены 14,7 %, ко второй группе – 12,8% и к третьей группе здоровья – 72,6% человек – это те, у кого уже имеются заболевания. В ходе диспансеризации впервые были выявлены 6937 случаев заболеваний, из которых у 1704 человек диагностированы болезни. Заболевания системы кровообращения – у 866 человек, органов пищеварения – у 510, новообразования 1 и 2 стадии – у 228, болезни органов дыхания – у ста.

Больше всего факторов риска развития неинфекционных заболеваний у людей 39-60 лет. Самые распространённые – нерациональное питание – у 44,4% обследованных, избыточная масса тела – у 25,1%, низкая физическая активность – у 23,5%, потребление никотина – у 16,2%, повышенное артериальное давление – у 11,8%.

Пройти диспансеризацию можно, если ваш возраст делится на три. Пройти бесплатные обследования можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту.