Задолженность по зарплате в Карелии сократилась на четверть за месяц

Размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях на 1 июля в Карелии составил 44,2 миллиона рублей и снизился по сравнению с 1 июня 2017г. на 24,5%. Об этом сообщает Карелиястат.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1887 человек.

Практически вся сумма задолженности (99%) сформировалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 41 тыс. рублей, или 0,1% от общей суммы просроченной задолженности.