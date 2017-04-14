Выпускников приглашают на ярмарку педагогических вакансий

Ярмарка педагогических вакансий Education.PRO пройдет в Петрозаводске 18 апреля в 12:00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие проводится в первую очередь для выпускников педагогических направлений. В нем примут участие представители многих школ Петрозаводска и районов Карелии. Будущим учителям представят вакансии со всех школ и детских садов республики.