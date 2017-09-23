Временный понтонный мост в Соломенном будут использовать до ноября

Сборка временного понтонного моста в Соломенном завершена, сейчас его стыкуют с берегами, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска. Работы выполняют силами более 100 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники. Кроме того, в Соломенном работают специалисты ООО «Техрент», которые отсыпают берега и формируют новые подъезды к мосту. Городские власти решают технические вопросы установки ограждения на проезжей части моста и ее освещения.

— Военная мостовая переправа через Логмозеро будет временной – до конца ноября. Возводимый понтонный мост имеет длину 110 метров, состоит из 25 фрагментов, — рассказала председатель комитета ЖКХ петрозаводской мэрии Юлия Мизинкова. – Надеемся, что до того момента будет построен новый мост. Если временная понтонная переправа будет оборудована ограждениями, ее можно использовать как для транспорта, так и для пешеходов, а пока пешеходы могут передвигаться по старому мосту.

Напомним, временный мост через пролив между Онежским озером и Логмозером возводят с утра пятницы 22 сентября. Для этого подразделение инженерно-саперного полка из состава Западного военного округа совершило 500-километровый марш и доставило в Петрозаводск необходимое оборудование и технику.

Об установке временной переправы договорился глава Карелии Артур Парфенчиков с министром обороны Сергеем Шойгу. Все расходы на его возведение взяло на себя Министерство обороны.