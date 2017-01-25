Воспитанникам спортшкол Петрозаводска будут напоминать ПДД после каждой тренировки

На мониторах в фойе спортивных школ Петрозаводска будут показывать ролики о безопасности дорожного движения, а воспитанникам после каждой тренировки будут проводить краткие инструктажи по ПДД. К такому решению руководители спортшкол пришли на совещании с участием ГИБДД и представителей мэрии.

Руководитель петрозаводской Госавтоинспекции Алексей Андреев рассказал, что поводом к встрече стала неутешительная статистика 2016 года. Общее количество аварий за прошлый год снизилось, а вот число ДТП с участием детей, наоборот, растет. В частности, два ребенка пострадали на дорогах города, когда вечером возвращались домой со спортивных тренировок.

Участники совещания согласились с тем, что спортшколам нужно уделять как можно больше внимания вопросам профилактики ДТП и пропаганды дорожной безопасности.