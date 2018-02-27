Водителям раздали 100 световозвращающих жилетов

Необычный сюрприз ожидал водителей 27 февраля. Сегодня в Петрозаводске сотрудники ГИБДД и региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Геннадий Мазов раздавали световозвращающие жилеты.

— Постановлением правительства внесены изменения в Правила дорожного движения, — говорит, подходя к остановившимся на заправке водителям, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Петрозаводска Анжелика Ховатова. — С 18 марта каждый водитель, выходя из машины в темное время суток вне населенного пункта, будет обязан надевать такой жилет. Мы дарим вам световозвращающий жилет и желаем удачи на дорогах.

Акция «Стань заметнее!» в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Акция «Стань заметнее!» в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Акция «Стань заметнее!» в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Акция «Стань заметнее!» в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Водители реагируют немного настороженно — не каждый день встретишь улыбающегося сотрудника ГИБДД, да еще и с подарком.

— Я надеюсь, что каждое нововведение в ПДД будет выливаться в такой хороший сюрприз, — улыбается очередной обладатель жилета.

— Возите его с собой всегда. И в случае непредвиденной остановки в темное время суток, да и в светлое тоже, в городе и вне населенного пункта лучше надеть, чтобы обезопасить себя, — добавляет Геннадий Мазов.

Утром организаторов акции «Стань заметнее!» можно было встретить в Петрозаводске. В течение дня они побывают также в Кондопоге и Сегеже.