Более 30 домов могут досрочно газифицировать в Петрозаводске в этом году

Сегодня в столичной администрации прошло совещание рабочей группы Петросовета по газификации Петрозаводска. Руководитель группы Дмитрий Данильев рассказал о некоторых новациях, позволяющих ускорить этот процесс.

В частности, начиная с этого года в заявке по благоустройству придомовых территорий можно указывать наличие синхронизации выполняемых работ по прокладке коммуникаций с реализацией других программ. При оценке это даст проекту дополнительно 15 баллов из 100 возможных.

Новые изменения в законодательстве, вступившие в силу в декабре 2017 года, позволяют проводить ремонт и замену внутридомовых газовых инженерных сетей в приоритетном порядке, что может приблизить процесс его газификации, а также устранит давнюю проблему с запахом газа в подъездах за счет проведения капремонта.

Но самое главное, появилась техническая возможность уже в этом году провести газификацию ряда домов, запланированных к подключению на 2019 год.

Как рассказал начальник управления жилищного хозяйства столичной администрации Евгений Перов, городская администрация и Петросовет прилагают все усилия для того, чтобы подключить дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Московская — 3, 3-а, 5, 7, 9,

пр. Октябрьский — 12, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 20,

ул. Чернышевского — 4, 5, 11, 15,

ул. Свирская — 8, 9, 11, 12, 14,

ул. Ригачина — 44-а, 50,

ул. Луначарского — 57, 59, 61, 63, 65.

— Перспектива досрочного перевода домов на природный газ появилась благодаря слаженной работе депутатов Петросовета и профильных ведомств. Вопрос газификации для нас один из главных приоритетов. Ведь природный газ — это экономия, безопасность и комфорт! — подытожил Дмитрий Данильев.