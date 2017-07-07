В мэрии Петрозаводска рассказали, что построят на месте снесенных аварийных домов

В мэрии Петрозаводска рассказали о планах на освободившиеся после сноса аварийных домов участки. Семь из них предназначены для жилой застройки. Сейчас на землю оформляют градостроительные документы и технические условия. В ближайший месяц три участка выставят на торги. Доходы от продажи пополнят городской бюджет.

Кроме того, освободившийся участок на улице Повенецкой займет муниципальный центр спортивной гимнастики, еще три участка в перспективе станут дорогами. Земли поменьше отдадут под детские и спортивные площадки. Остальные – передаются под коммунально-складские объекты, промышленные предприятия. Еще по восьми участкам необходимо внесение изменений в генплан города для их рационального использования.

22 земельных участка включены в муниципальную адресную программу по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий.